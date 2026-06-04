В Уфе врачи провели внутриутробное переливание крови нерожденному ребенку

Малыша спасли еще до рождения в перинатальном центре Уфы.

В Республиканском перинатальном центре Уфы врачи провели сложную высокотехнологичную процедуру - внутриутробное переливание крови плоду на 34-й неделе беременности. Благодаря вмешательству медиков удалось стабилизировать состояние ребенка и продлить беременность до более безопасного срока. Об успешной операции рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, помощь потребовалась из-за гемолитической болезни плода. Такое состояние развивается при резус-конфликте между матерью и будущим ребенком, когда организм женщины начинает вырабатывать антитела, разрушающие эритроциты малыша. Из-за этого у плода развивается кислородное голодание, которое может привести к тяжелым последствиям для внутренних органов и головного мозга. Чтобы предотвратить осложнения, врачи приняли решение провести внутриутробное переливание крови.

Подобные вмешательства считаются одними из самых сложных в акушерстве и требуют высокой квалификации специалистов, а также современного медицинского оборудования. В проведении процедуры участвовала целая команда врачей, включая акушера-гинеколога, трансфузиолога, анестезиолога и специалиста ультразвуковой диагностики.

По словам министра, операция прошла успешно. После переливания состояние ребенка удалось улучшить, что позволило продлить беременность и дать малышу возможность появиться на свет в оптимальные сроки.

Сейчас ребенок уже родился. Как отметил Айрат Рахматуллин, и новорожденный, и его мама чувствуют себя хорошо.

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