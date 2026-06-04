Против подростка возбудили дело по статьям покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что подростку, напавшему с ножом на общежитие БГМУ в Уфе, продлили арест в СИЗО до 7 августа.

Напомним, в феврале 15-летний подросток ранил шесть человек, среди пострадавших оказались двое полицейских и четверо студентов из Индии. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статьям покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Тогда самого нападавшего юношу в тяжелом состоянии увезли в городскую детскую клиническую больницу №17. Выяснилось, что он нанес порезы самому себе. В следкоме уточнили, что ножевые ранения полицейские получили, когда пытались задержать подростка.

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