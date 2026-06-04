В природном парке «Иремель» туристов предупредили о высокой активности медведей

В окрестностях горы временно не советуют ночевать в палатках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция природного парка «Иремель» в Башкирии предупредила туристов о высокой активности медведей. Особенно много косолапых заметили на популярном туристическом маршруте со стороны контрольно-пропускного пункта «Тюлюк».

В связи с этим в окрестностях горы Иремель временно не рекомендуют ночевать в палатках. Любителям горных походов напомнили о правилах безопасности. Обязательно нужно зарегистрировать свой маршрут и сообщить сотрудникам парка о своем визите. Желательно ходить только группами.

На маршруте лучше громко разговаривать, петь или использовать свисток, так как шум отпугивает медведей. Нельзя оставлять на тропах еду и мусор. При встрече с хищником не стоит приближаться к нему, пытаться покормить или сфотографировать.

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