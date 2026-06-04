Житель Башкирии предстанет перед судом за наезд на ногу инспектора ГИБДД

Водитель проигнорировал требования об остановке и пытался уйти от погони.

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Салавата. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

По версии следствия, в апреле 2025 года сотрудники ДПС заметили в Салавате автомобиль «Тойота Чайзер» без государственных номеров. Водитель проигнорировал законные требования полицейских остановиться и продолжил ехать. Пытаясь скрыться от преследования и объезжая преграду, он проехал по ноге инспектора, а потом скрылся с места происшествия.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направили в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

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