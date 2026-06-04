Девять городов и районов Башкирии оказались наиболее пораженными сифилисом

Показатель заболеваемости в республике вырос на 5,84% по сравнению с 2024 годом.

Стало известно о высокой заболеваемости сифилисом в Башкирии. В девяти муниципалитетах республики этот показатель оказался особенно высоким. Информация содержится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году», с которым ознакомился UfaTime.ru.

В 2025 году в республике зарегистрировали 361 случай заражения сифилисом. Показатель заболеваемости составил 8,88 случая на каждые 100 тысяч человек. Это на 5,84 процента больше, чем годом ранее. В 2024 году было 341 случай, а показатель равнялся 8,39 на 100 тысяч. При этом республиканский показатель все же ниже среднего по России, где он достигает 15,61 на 100 тысяч.

В прошлом году особенно сильно болезнь поразила Уфу (222 случая, или 18,71 на 100 тысяч жителей), Гафурийский район (13,55), Караидельский (12,98), Федоровский (12,91), Архангельский (12,04), Краснокамский (11,84), Кугарчинский (11,38), Балтачевский (11,21) и Нуримановский (10,03). Чаще всего сифилисом заражались городские жители: 83,9 процента против 16,1 процента сельских.

За последние 12 лет заболеваемость сифилисом в целом снизилась на 42,25 процента, однако в годовом выражении наблюдается рост.

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