Школьник, напавший на уфимскую гимназию, останется под домашним арестом

Подросток планировал нападение неделю и вел канал с почти 30 подписчиками. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что школьник, напавший на гимназию №16 в Уфе, останется под домашним арестом до 3 августа. Ему вменяют покушение на убийство.

Напомним, нападение произошло 3 февраля. Девятиклассник пронес в учебное заведение страйкбольную винтовку (пневматическое оружие) и напал на учителя. Пострадавших в результате нападения не было, а педагог отделался ссадиной.

Подросток планировал свою выходку почти неделю. Он описывал намерения в личном канале в соцсетях. У канала было почти 30 подписчиков, которые спокойно читали эти планы, но никто не рассказал о них и не попытался предотвратить насилие. В своих постах школьник неоднократно писал, что ненавидит учителя истории, и выкладывал аудиозаписи, на которых педагог ругает его и одноклассников.

Школьник воспользовался тем, что на 3 февраля в гимназии была запланирована учебная тревога. Он прошел через рамку металлодетектора с пластиковым автоматом – рамка на него не среагировала. Нож, который был у парня с собой, зазвенел, но охрана проверять не стала, решив, что это обычные металлические предметы вроде ключей.

Следователи завели уголовные дела сразу по двум статьям: в отношении школьника «Покушение на убийство», а также «Халатность» – эта проверка коснулась руководства гимназии. Известно, что всего за 4 дня до случившегося школа заключила новый контракт на оказание охранных услуг.

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