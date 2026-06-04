Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 5:00

Более 16 тысяч выпускников Башкирии сдают ЕГЭ по русскому языку

Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

Это один из двух обязательных предметов для получения аттестата.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 4 июня, в четверг, одиннадцатиклассники Башкирии сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин сообщил, что в этом году его пишут больше 16,3 тысячи выпускников. Это самый массовый экзамен, поэтому для его проведения задействовали 162 пункта.

Русский язык – один из двух обязательных предметов, и без него не получить аттестат. Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому требуются при поступлении в вузы на любые направления.

Напомним, экзамен состоит из двух частей и включает 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом. Во второй части нужно написать сочинение. Оно проверяет, умеет ли выпускник создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.