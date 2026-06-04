В Уфе пункт «Молочной кухни» заменили автолавкой

Пункт выдачи «Молочной кухни» в Уфе стал передвижным.

В Министерстве торговли и услуг Башкирии объяснили, почему изменили способ выдачи детского питания на «Молочной кухне». В Нижегородке на улице Лесопильной, 13а вместо стационарного раздаточного пункта теперь используют автолавку.

В ведомстве сообщили, что получателей детского питания стало меньше, а на самом пункте нет постоянного продавца. Представители министерства добавили, что такой способ выдачи успешно работает с 2020 года. Он охватывает больше 60 населенных пунктов по всей республике. Машина для доставки продукции оснащена холодильным оборудованием и планшетом для сканирования карт. Она сохраняет нужную температуру и соблюдает санитарные требования при выдаче детского питания. Время стоянки автолавки определят в зависимости от количества получателей в конкретном пункте.

В Минторге также отметили, что место для стоянки выбирают так, чтобы оно было доступно в любое время года и при любой погоде. Продукция «Молочной кухни» в Башкирии бесплатно полагается семьям льготников.

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