Жители Башкирии оставили официантам в виде чаевых больше 34 миллионов рублей

Рекорд в Уфе – один посетитель ресторана при гостинице подарил персоналу 50 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сервис «Нетмонет» опубликовал данные о чаевых в заведениях Башкирии. С начала 2026 года жители республики оставили официантам больше 34 миллионов рублей.

Самыми щедрыми оказались гости в Стерлитамаке. Там средний размер чаевых достиг 359 рублей. В Уфе эта сумма чуть скромнее – в среднем 340 рублей.

Абсолютный рекорд щедрости в этом году зафиксировали в ресторане при одной из уфимских гостиниц. Один посетитель единоразово оставил персоналу 50 тысяч рублей. На втором месте оказалось заведение с грузинской кухней – там клиент подарил официантам 35 тысяч рублей.

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