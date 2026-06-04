В Башкирии ожидаются сильные и очень сильные дожди

В Башкирии ожидаются сильные ливни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Башгидромета предупредили жителей республики о непогоде. В ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозами.

Днем 4 июня по республике пройдут кратковременные дожди. На юго-востоке они будут сильными и очень сильными, в отдельных районах прогремит гроза. Ветер северо-восточный, умеренный. На юго-востоке возможны порывы до сильных. Температура воздуха днем поднимется до +17...+22 градусов.

В пятницу, 5 июня, ночью местами, а днем по всей Башкирии ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах снова возможны грозы. Ветер северный, умеренный, днем местами его порывы усилятся до сильных. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Синоптики добавили, что в конце рабочей недели и в выходные интенсивность дождей пойдет на спад.

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