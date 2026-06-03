Запрет аренды электросамокатов в Уфе: власти обсуждают вопрос

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти обсуждают возможный запрет аренды электросамокатов в Уфе. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в интервью телеканалу UTV.

По словам руководителя дорожной полиции республики, говорить об ограничении использования средств индивидуальной мобильности в городе пока преждевременно. Севастьянов добавил, что полный запрет, как правило, ведет к росту нарушений, поэтому окончательных выводов он делать не стал.

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