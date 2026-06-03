Минтруд Башкирии: в республике снижается уровень бедности

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии доля малоимущих жителей за семь лет сократилась почти вдвое. Об этом рассказали в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.

По данным Росстата, в 2018 году показатель бедности составлял 12,2%, а к 2025 году снизился до 7,1%. Это ниже среднего значения по 85 регионам страны – 8,2%, однако выше общероссийского показателя в 6,7%.

Главная проблема – разрыв между городом и селом. Среди сельских жителей доля малоимущих достигает 15,9%, тогда как среди горожан – всего 2,3%.

К 2030 году власти планируют снизить долю малоимущих до 6,2%. В приоритете – разработка конкретных инструментов с учетом экономической ситуации и долгосрочных прогнозов развития региона.

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