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НовостиОбщество3 июня 2026 17:14

Без проведения торгов: в Башкирии отдали землю под магазины и общепит

В Башкирии без торгов отдали землю под магазины и общепит
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии компания «Статус Уфа» получила в аренду земельный участок без проведения торгов. Глава республики Радий Хабиров подписал об этом распоряжение.

Участок площадью 2 388 квадратных метров находится в селе Толбазы (Аургазинский район). Земля предназначена для строительства многофункционального комплекса «Ихлас» – приоритетного инвестиционного проекта. На участке планируют разместить магазины и объекты общественного питания.

Министерству земельных и имущественных отношений республики поручили заключить договор аренды с предприятием.

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