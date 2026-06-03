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НовостиОбщество3 июня 2026 16:50

Зоны без мобильного интернета в Башкирии: их стало больше

В Башкирии стало больше зон с неработающим мобильным интернетом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии стало больше мест, где мобильный интернет отключен на постоянной основе. Об этом рассказал министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин на заседании комитета регионального парламента.

В зонах ограничений работают только ресурсы из «белого списка»: сервисы «Яндекса», VK, приложения ряда банков и «Госуслуги».

Региональные сервисы в этот перечень не включают. Минцифры Башкирии уже несколько раз обращались с такой просьбой, однако безрезультатно. Разумикин пояснил, что механизм согласования с ФСБ слишком сложный, и региональные платформы в «белый список» не попадают.

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