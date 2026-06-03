В Уфе платные парковки на восемь часов стали бесплатными: что произошло

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 3 июня, в Уфе платные парковки несколько часов не работали из-за сбоя в электроснабжении. Об этом рассказали в администрации города.

Технические работы на серверном оборудовании шли с 13:00 до 21:00. В этот период плата за парковку не взималась, штрафы за неоплату также начислять не будут.

– Приносим искренние извинения за временные неудобства, – заявили в мэрии.

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