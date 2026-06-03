Готовность – 93%: названа дата окончания реконструкции улицы Пугачева в Уфе

Фото: Администрация Уфы

Реконструкцию улицы Пугачева в Уфе планируют полностью завершить ко Дню Республики Башкортостан. Об этом рассказал начальник Управления мэрии по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе на оперативном совещании в администрации.

Улица входит в проект комплексной застройки территории «Южные ворота», который финансируется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Общая протяженность реконструируемого участка – 2,5 км. Строительная готовность на сегодня составляет 93%.

Еще в ноябре 2025 года открыли движение по четырем полосам на участке длиной 1,7 км – от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. На участке от улицы Геофизиков до развязки с улицей Генерала Рыленко пока работают две полосы из четырех. Там еще предстоит построить 700 м полотна, левый боковой проезд и благоустроить прилегающую территорию. Основной створ улицы планируют сдать к 1 сентября.

Для реконструкции изъяли 59 земельных участков у 166 собственников. Переустроили более 20 км инженерных коммуникаций, завезли 550 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси. С начала 2026 года уложили 750 м тротуара, построили велодорожку и беговую дорожку. Осталось достроить 300 м дороги-дублера.

Параллельно ведут работы на водоводе по улице Бельской – из 600 м готово около 400 м. 22 и 29 июня, а также 6 июля воду отключат полностью: это затронет 23 организации, школу, детский сад и 446 частных домов.

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