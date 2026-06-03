Сын жил в социально опасных условиях: Бастрыкин поручил доложить о нерадивой матери из Уфы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о ненадлежащем уходе жительницы Уфы за ребенком. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Поводом для внимания руководителя СКР стал репортаж федерального телеканала. По данным СМИ, мальчик жил в социально опасных условиях, из-за чего его здоровье ухудшилось. Сотрудники органов опеки посещали семью, но не приняли никаких мер для защиты ребенка.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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