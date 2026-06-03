«Уголовка» из-за 700 рублей: в Башкирии подросток стал частью мошеннической схемы

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кугарчинском района Башкирии в суд направили уголовное дело против подростка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в декабре прошлого года 17-летний житель Стерлитамакского района купил у своего одногруппника банковскую карту и доступ к ней всего за 700 рублей, после чего перепродал ее неизвестному через мессенджер. В дальнейшем карта использовалась для совершения неправомерных платежных операций.

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей. Вину он признал.

Уголовное дело в отношении одногруппника, продавшего карту, также находится на рассмотрении в суде.

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