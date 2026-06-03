В Уфе подростки на электосамокате сбили пенсионерку: Бастрыкин взял на контроль уголовное дело

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании пожилой женщины электросамокатом в Уфе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел позавчера. Трое подростков, передвигавшихся на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили пенсионерку в пешеходной зоне. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Марата Галиханова отчитаться о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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