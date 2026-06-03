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НовостиОбщество3 июня 2026 12:17

«Садитесь и ждите звонка из морга»: с жестким предупреждением обратились к родителям детей-питбайкеров в Башкирии

В Башкирии обратились к родителям детей-питбайкеров: «Ждите звонка из морга»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Предупреждение прозвучало на пресс-конференции

Предупреждение прозвучало на пресс-конференции

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Общественного совета при МВД Башкирии Наиль Ишмуратов заявил, что родителям, которые покупают несовершеннолетним детям питбайки, следует ждать звонка из морга или из полиции. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной обеспечению безопасности детей при управлении средствами передвижения.

– Наконец-то, может быть, до родителей дойдёт, и до подростков, что питбайк — это не игрушка. Если родители делают подарок в виде питбайка, и тем более дают ключи и выпускают их на дорогу, один совет — берите телефон, садитесь и ждите звонка из морга либо из полиции. Либо ваш ребёнок погибнет, либо покалечит кого-то, сядет на скамью подсудимых», – заявил Ишмуратов.

Напомним, на минувших выходных в Башкирии уже произошла трагедия с ребенком на питбайке: 14-летний подросток столкнулся с легковушкой в Чишминском районе и погиб на месте происшествия. Как оказалось, ребенку этот мини-мотоцикл на день рождения подарил его собственный отец.

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