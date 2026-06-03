«Нет преград»: и.о. мэра Уфы Рустам Шарипов провел первую «оперативку»

Фото: Администрация Уфы

Сегодня, 3 июня, исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов провел первое оперативное совещание с сотрудниками администрации. Об этом рассказал

На «оперативке», как сообщает телеканал «Вся Уфа», глава города заявил, что готов приложить максимум усилий для развития столицы Башкирии и обеспечения безопасности жителей. По его словам, все ключевые задачи будут выполнены, если команда станет работать сообща и доверять друг другу. Девизом администрации он назвал «Нет преград».

На совещании новый руководитель познакомился с коллегами и рассказал о своем опыте работы. Он подчеркнул, что хорошо понимает, как устроена муниципальная система управления.

Напомним, 43-летний Рустам Шарипов возглавил администрацию Уфы после работы на посту руководителя Бурзянского и Хайбуллинского районов республики. Нынешнему мэру столицы Башкирии Ратмиру Мавлиеву обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Сейчас он находится под домашним арестом.

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