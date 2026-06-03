«Это случится не так скоро» – Хабиров о завершении реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе

Фото: Администрация главы Башкирии

В Уфе продолжается масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции – одной из старейших в городе. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как продвигаются работы.

По его словам, улица должна стать уфимским аналогом московского Арбата. Здесь появятся широкие тротуары, обновят инженерные сети и освещение.

Работы ведутся поэтапно. Участок от улицы Ленина до Цюрупы уже готов. В этом году благоустройство планируют довести до Новомостовой, в следующем – до улицы Воровского. Затем улица выйдет к Монументу Дружбы и набережной реки Белой.

Вдоль улицы расположены около 70 зданий, которые нуждаются в реконструкции. Хабиров выразил надежду, что инвесторы превратят их в музеи, кафе и другие точки притяжения для горожан и туристов.

– Будем честны, это случится не так скоро. Чтобы привести в порядок объекты культурного наследия, понадобятся серьезные вложения. Но они окупятся благодаря большому интересу туристов и горожан, – заявил руководитель региона.

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