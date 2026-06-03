Радий Хабиров сбежал с работы в парк имени Ленина

В парке появятся детские и спортивные площадки, два кафе, а студенты продолжат заниматься физкультурой.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что «сбежал» с работы в парк имени Ленина. Сейчас территория временно закрыта для посещения из-за ремонта, поэтому он решил лично показать, как идут дела.

Хабиров рассказал, что это будет новый современный парк, один из лучших в республике. Там планируют обустроить сразу несколько детских и спортивных площадок, а студенты вузов, у которых раньше здесь проходили пары по физкультуре, продолжат заниматься. Также строят два кафе.

Открыть парк планируют в День Республики, 11 октября.

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