В Башкирии с начала года родились больше 9,5 тысячи детей

Средний вес новорожденных составил 3,3 кг, а рост - почти 52 см. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда по Башкирии опубликовало статистику рождаемости за первые пять месяцев 2026 года. За это время в республике выдали больше 9,5 тысячи родовых сертификатов. На их оплату направили свыше 125 миллионов рублей.

По данным ведомства, мальчиков родилось больше, чем девочек - на 6 процентов. Средний вес новорожденных составил 3,3 килограмма, а рост - почти 52 сантиметра.

Крупными оказались 738 младенцев - их вес превысил 4 килограмма, а вес троих мальчиков и вовсе перевалил за 5 килограммов.

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