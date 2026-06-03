В Башкирии работодатель выплатит 100 тысяч рублей мужчине, получившему ожоги

Работодатель не обеспечил должный контроль за безопасностью, из-за чего пострадал работник.

Прокуратура Башкирии сообщила, что в судебном порядке защитила права работника, который пострадал на производстве в Дуванском районе.

Как пояснили в ведомстве, мужчина трудился в сельскохозяйственном кооперативе. В январе прошлого года он получил травму - ожоги головы, обеих кистей и туловища. Причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда. Оказалось, что ответственные лица организации не обеспечили должный контроль за безопасностью производства.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал работодателя выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.

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