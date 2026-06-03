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НовостиЧто происходит3 июня 2026 8:30

Пенсии в Башкирии за июнь перечислят досрочно

Из-за празднования Дня России пенсии в Башкирии за июнь перечислят досрочно
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Выплаты за 12 июня доставят почтальоны досрочно, а за 13 и 14 июня - по обычному графику.

Выплаты за 12 июня доставят почтальоны досрочно, а за 13 и 14 июня - по обычному графику.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд России сообщил, что жителям Башкирии в июне пенсии перечислят досрочно. Это связано с праздничными выходными по случаю Дня России 12 июня.

Пенсии, которые обычно поступают с 12 по 14 июня через банк, переведут на счета не позднее 11 июня включительно. График работы почты тоже скорректируют: выплаты за 12 июня доставят досрочно, а пенсии за 13 и 14 июня почтальоны будут разносить по обычному расписанию каждого отделения.

Досрочное перечисление коснется всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности.

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