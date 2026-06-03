Уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Башкирии прекратили

Уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой прекратили за истечением срока давности. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело в отношении бывшей заместительницы министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Дело закрыли по нереабилитирующим основаниям, а именно, в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Судья удовлетворила соответствующие ходатайства прокуратуры и защиты. Сама Кононова согласилась на прекращение дела, но свою вину не признала, сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, в июне 2025 года Ленинский районный суд Уфы зарегистрировал уголовное дело против Ирины Кононовой. Ее обвиняли в халатности и в неисполнении решения суда.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета по Башкирии, Кононова, несмотря на наличие финансирования, не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов необходимой медицинской продукцией. Также она проигнорировала решения врачебных комиссий и судов.

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