Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

Следующие длинные выходные в республике будут только в октябре. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция Башкирии напомнила жителям о предстоящей короткой рабочей неделе. Она связана с празднованием Дня России.

Для тех, кто трудится на пятидневке, выходные продлятся три дня подряд - 12, 13 и 14 июня. У работников с шестидневной неделей выходными будут 12 и 14 июня.

В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня сократят на один час. Если сотрудник берет ежегодный оплачиваемый отпуск, в число календарных дней отдыха не включат только 12 июня. Это значит, что отпуск продлят на один день.

Для работников, которые будут заняты 12 июня (по графику или вахте), предусмотрена двойная оплата. Привлекать к труду сотрудника, для которого дни с 12 по 14 июня являются выходными, разрешено только с его письменного согласия. В этом случае оплата также производится в двойном размере либо предоставляется отгул. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила, что работник вправе отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

Следующие длинные выходные жителей Башкирии ждут только в октябре. В честь Дня Республики, который выпадает на воскресенье, выходной перенесут на понедельник. Отдыхать будем с 10 по 12 октября.

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