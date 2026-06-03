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НовостиЧто происходит3 июня 2026 7:00

Житель Башкирии избил знакомого до смерти, нанеся ему более 60 ударов

В Илишевском районе мужчина избил знакомого до смерти
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Конфликт в состоянии алкогольного опьянения закончился гибелью потерпевшего на месте.

Конфликт в состоянии алкогольного опьянения закончился гибелью потерпевшего на месте.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Илишевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как установил суд, в январе 2026 года в одном из домов села Верхнеяркеево между двумя знакомыми произошел конфликт. Уточняется, что мужчины вместе распивали спиртное и находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры хозяин дома жестоко избил гостя. Следствие и суд установили, что он нанес потерпевшему более 60 ударов руками и ногами по различным частям тела. Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал жителя района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, которое по неосторожности привело к смерти потерпевшего. По итогам рассмотрения дела фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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