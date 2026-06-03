Житель Башкирии задолжал ребенку 2 миллиона рублей и сбежал в Санкт-Петербург

Долг по алиментам превысил 2 млн рублей, должника ищут в Северной столице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Белорецка и Белорецкого района объявили в исполнительный розыск местного жителя Артема А., 1987 года рождения. Мужчина задолжал по алиментам больше 2 миллионов рублей.

В региональной службе судебных приставов сообщили, что должника уже ограничили в праве выезда за пределы России.

По имеющимся данным, Артем А. скрывается от своих обязательств в Санкт-Петербурге. Именно поэтому приставы объявили его в розыск.

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