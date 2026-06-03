Жительница Уфы во время пьяной ссоры убила мужа

В пользу матери и сына погибшего взыскали по 1 миллиону рублей моральной компенсации.

В Уфе вынесли приговор 45-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве собственного мужа.

Вечером 16 августа 2025 года во дворе частного дома по переулку Гилева супруги вместе со знакомыми распивали спиртное, но между ними произошла бытовая ссора. В какой-то момент женщина зашла в дом, взяла на кухне нож, вернулась во двор и ударила мужа в грудь.

От проникающего ранения с повреждением легкого и сильной кровопотери мужчина скончался на месте. Женщина же не стала оказывать супругу помощь и скрылась.

Уфимка полностью признала вину, раскаялась и попросила прощения у своих родственников и родных погибшего. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу матери и сына убитого по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, а также обязал возместить расходы на похороны.

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