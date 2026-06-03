Уфимец оформил кредиты на сестру и сожительницу без их ведома на 2,5 млн рублей

В Иглинском районе вынесли приговор по делу о хищении 2,5 млн рублей с банковских счетов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Иглинский межрайонный суд вынес приговор жителю Уфы. Мужчину признали виновным в краже с банковского счета.

В суде установили, что уфимец получил доступ к банковским картам своей сестры и сожительницы. Используя их данные без согласия женщин, он оформил кредитные договоры. Таким способом мужчина добыл почти 2,5 миллиона рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, оплачивая разные покупки.

Уфимец полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших и обязал мужчину возместить всю сумму причиненного ущерба.

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