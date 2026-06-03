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НовостиЧто происходит3 июня 2026 5:00

Башкирия заняла 4 место в России по числу жителей с самозапретом на кредиты

Жители республики подали почти 25 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Доля жителей Башкирии со статусом самозапрета достигла 17 процентов.

Доля жителей Башкирии со статусом самозапрета достигла 17 процентов.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Объединенное кредитное бюро опубликовало отчет о самозапретах на кредиты. Башкирия оказалась в числе лидеров по этому показателю.

С марта 2025 года самозапретом воспользовались больше 709 тысяч жителей республики. Это составляет 17 процентов от всего населения. Регион находится на четвертом месте в России. Впереди только Москва (почти 1,9 миллиона человек), Московская область (почти 1,3 миллиона) и Санкт-Петербург (почти 710 тысяч).

Только за май 2026 года в Башкирии подали 24,56 тысячи заявлений на установку самозапрета. Еще 10 тысяч заявлений поступило на его снятие. Услугу можно включать и отключать неограниченное количество раз, в том числе через личный кабинет на портале Госуслуг.

За все время работы сервиса в республике подали 898,61 тысячи заявлений на самозапрет и 119,67 тысячи заявлений на его снятие.

Самая высокая доля населения со статусом самозапрета зафиксирована в Мурманской области (25 процентов жителей), Магаданской области (23 процента), Республике Коми (22 процента), Камчатском крае, Карелии и Чувашии (по 19 процентов).

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