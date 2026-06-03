Башкирия заняла 4 место в России по числу жителей с самозапретом на кредиты

Доля жителей Башкирии со статусом самозапрета достигла 17 процентов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Объединенное кредитное бюро опубликовало отчет о самозапретах на кредиты. Башкирия оказалась в числе лидеров по этому показателю.

С марта 2025 года самозапретом воспользовались больше 709 тысяч жителей республики. Это составляет 17 процентов от всего населения. Регион находится на четвертом месте в России. Впереди только Москва (почти 1,9 миллиона человек), Московская область (почти 1,3 миллиона) и Санкт-Петербург (почти 710 тысяч).

Только за май 2026 года в Башкирии подали 24,56 тысячи заявлений на установку самозапрета. Еще 10 тысяч заявлений поступило на его снятие. Услугу можно включать и отключать неограниченное количество раз, в том числе через личный кабинет на портале Госуслуг.

За все время работы сервиса в республике подали 898,61 тысячи заявлений на самозапрет и 119,67 тысячи заявлений на его снятие.

Самая высокая доля населения со статусом самозапрета зафиксирована в Мурманской области (25 процентов жителей), Магаданской области (23 процента), Республике Коми (22 процента), Камчатском крае, Карелии и Чувашии (по 19 процентов).

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