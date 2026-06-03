На трассе Уфа — Оренбург сотрудники ГАИ массово проверяют водителей

Полиция пресекает грубые нарушения, включая перевозку детей без автокресел. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 170-м километре трассы Уфа — Оренбург сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки автомобилистов. В рейдах участвуют экипажи отдельного специализированного батальона ДПС. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Основная цель таких проверок, по его словам, выявить и пресечь грубые нарушения правил дорожного движения. Внимание инспекторов направлено на тех, кто управляет машиной в нетрезвом виде, садится за руль без прав или после их лишения, а также нарушает правила перевозки детей.

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