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НовостиЧто происходит3 июня 2026 4:02

Житель Башкирии выкинул знакомую из окна седьмого этажа во время пьяной ссоры

Житель Башкирии осужден на 13,5 лет за падение женщины с высоты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд приговорил мужчину к колонии строгого режима.

Суд приговорил мужчину к колонии строгого режима.

В Ишимбайском городском суде вынесли приговор 28-летнему мужчине. Он в декабре 2025 года во время ссоры он выкинул свою знакомую из окна седьмого этажа дома на улице Бульварной. Об этом сообщили в Ишимбайском городском суде.

Известно, что в роковой день пара выпивала, позже застолье переросло в конфликт из-за ревности. В какой-то момент мужчина сбросил женщину из окна. Травмы, которые она получила при падении, оказались смертельными.

В суде подсудимый не признал свою вину. Его приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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