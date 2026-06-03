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НовостиПроисшествия3 июня 2026 3:29

В Башкирии нашли тело рыбака, утонувшего на реке Уреш

Спасатели обнаружили погибшего в 70 метрах от берега спустя несколько недель поисков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Лодка с тремя мужчинами перевернулась двое спаслись один, остался на дне.

Лодка с тремя мужчинами перевернулась двое спаслись один, остался на дне.

Спасатели госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям нашли тело мужчины. Напомним, рыбак утонул на реке Уреш в середине мая.

Трагедия случилась 11 мая неподалеку от деревни Седяш-Нагаево. В тот день трое мужчин ловили рыбу с лодки, но в какой-то момент судно перевернулось. Двоим рыбакам удалось самим доплыть до берега и спастись, а их товарищ выбраться из воды не смог.

Несколько недель спасатели и водолазы ведомства каждый день обследовали реку. Сегодня тело погибшего нашли. Оно лежало на дне в 70 метрах от берега.

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