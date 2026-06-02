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НовостиОбщество2 июня 2026 19:10

Волонтеры прекратили поиски 12-летней девочки из Башкирии

В Белебеевском районе нашли 12-летнюю девочку, пропавшую вечером 2 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: "БашРегионСпас"

Фото: "БашРегионСпас"

В Белебеевском районе Башкирии завершились поиски 12-летней девочки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Девочка пропала в деревне Русская Швейцария. Во вторник, 2 июня, она ушла из дома и не вернулась. Вечером родные забили тревогу и обратились к волонтерам, которые стали распространять ориентировки на ребенке в половине восьмого вечера. Два часа спустя в группе «Барса» появилась новость – школьницу нашли живой и невредимой. Сейчас она со своей семьей. Где именно пропадала девочка и где нашлась, не уточняется.

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