В Башкирии ищут пропавшую 12-летнюю девочку из Белебеевского района

Девочка ушла из дома и не вернулась в Башкирии.

В Белебеевском районе Башкирии начались поиски 12-летней Дарьи Яковлевой. Информацию о пропаже ребенка распространили добровольцы поискового отряда «Барс».

По данным поисковиков, девочка проживает в деревне Русская Швейцария. Во вторник, 2 июня, она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост Дарьи составляет около 135 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза голубые. В день исчезновения на ней были розовая кофта, серые штаны и белые кроссовки.

Волонтеры подчеркивают, что школьница может находиться в любом районе республики. Всех, кто видел девочку или располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам 8 (937) 310-21-12 или 112.

