На Башкирию обрушатся грозы и сильные дожди

Температура воздуха ночью опустится до +5 а днем поднимется до +21. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня.

В среду, 3 июня, ночью местами пройдут дожди, днем осадки ожидаются по всей республике. На юго-востоке они будут сильными, в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью слабый и дует с разных направлений. Днем он сменится на северо-восточный, станет умеренным, а местами его порывы усилятся до сильных. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +15 до +20 градусов.

В четверг, 4 июня, ожидаются короткие дожди, на юге они могут быть сильными, местами прогремит гроза. Ветер северный, умеренный. Днем в отдельных районах порывы усилятся до сильных. Ночью температура воздуха покажет от +7 до +12 градусов, днем - от +16 до +21 градуса.

В пятницу, 5 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью - от +7 до +12 градусов, днем - от +16 до +21 градуса.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.