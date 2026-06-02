Жительница Уфы пойдет под суд за сбыт наркотиков

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в незаконной продаже наркотиков.

В прошлом году она нашла в интернете преступную группу и вступила в нее в качестве курьера. По заданиям своего куратора она сбывала наркотики на территории Уфы, покупателей же искали через социальные сети.

Деятельность женщины пресекли сотрудники полиции. Часть наркотиков, которые она подготовила к продаже, изъяли прямо в ее доме.

