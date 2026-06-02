НовостиЧто происходит2 июня 2026 15:41

Семь пропавших в Башкирии человек найдены мертвыми

За май в Башкирии поступило 117 заявок на поиск пропавших людей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Отряд «ЛизаАлерт» нашел живыми 92 человека по всей республике за месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Башкирии подвел итоги работы за май 2026 года. За месяц волонтеры получили 117 обращений о пропавших людях по всей республике.

Из них 92 человека удалось найти живыми. Еще семерых, к сожалению, обнаружили погибшими.

- Поиски тех, кого пока не нашли, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступающие свидетельства, - рассказали волонтеры.

Они напомнили, что круглосуточно работает бесплатная горячая линия отряда: 8(800)700-54-52. Там можно оставить заявку на поиск или сообщить любую информацию о пропавших.

