Семь пропавших в Башкирии человек найдены мертвыми

Отряд «ЛизаАлерт» нашел живыми 92 человека по всей республике за месяц.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Башкирии подвел итоги работы за май 2026 года. За месяц волонтеры получили 117 обращений о пропавших людях по всей республике.

Из них 92 человека удалось найти живыми. Еще семерых, к сожалению, обнаружили погибшими.

- Поиски тех, кого пока не нашли, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступающие свидетельства, - рассказали волонтеры.

Они напомнили, что круглосуточно работает бесплатная горячая линия отряда: 8(800)700-54-52. Там можно оставить заявку на поиск или сообщить любую информацию о пропавших.

