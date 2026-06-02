Погубивший в ДТП двоих человек житель Башкирии получил исправительные работы

Суд взыскал с виновника аварии 2,4 миллиона рублей моральной компенсации в пользу семей погибших.

Давлекановский районный суд вынес приговор 59-летнему местному жителю, которого признали виновным в гибели семейной пары.

В суде установили, что в декабре 2025 года на 17 километре трассы Давлеканово-Толбазы мужчина неправильно выбрал скорость и потерял контроль над управлением «Чери Тигго», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, который ехал по своей полосе. Водитель и пассажирка встречной «Лады» скончались от травм, полученных при столкновении.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года, а из его зарплаты будут удерживать 5 процентов в пользу государства. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в пользу пострадавших семей суд взыскал с виновника компенсацию морального вреда - 2 миллиона 400 тысяч рублей.

