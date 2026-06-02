В Башкирии бобры перекрывают водопропускные трубы и роют норы под дорогой

Бобровые плотины создают угрозу безопасности движения поездов в Туймазинском, Буздякском и Благоварском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В минэкологии Башкирии сообщили, что к ним обратились железнодорожники. Работники РЖД пожаловались на подтопления искусственных сооружений в Туймазинском, Буздякском и Благоварском районах республики. Причиной стало то, что бобры перекрыли русла водопропускных труб своими плотинами.

Кроме того, на участке 1391 километр грызуны роют норы в откосе полосы отвода. Они создают отверстия прямо под железнодорожным полотном. Из-за этого насыпь может подмыться, а значит, возникает угроза безопасности пассажирских и грузовых поездов.

Совместная проверка прошла в Благоварском районе. В ней участвовали охотинспектор минэкологии, представители РЖД и Ассоциации охотников и рыболовов. Осмотр подтвердил опасения: около села Каргалы бобры устроили себе жилища под насыпью, где лежат шпалы. Их деятельность уже повреждает железнодорожные пути. Это создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

В минэкологии Башкирии приняли решение регулировать численность бобров вдоль железной дороги. Необходимые меры проведут в порядке, установленном законом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.