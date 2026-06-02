В Уфе с 5 июня перекроют еще один участок улицы Менделеева

На время укладки асфальта движение полностью остановят на двух полосах.

В Уфе продолжаются дорожные работы на одной из главных городских магистралей. Администрация столицы сообщила о новых ограничениях для водителей на улице Менделеева.

Напомним, что с 5 мая по 30 июля на участке от улицы Генерала Горбатова до улицы Подполковника Недошивина уже запрещен проезд. Теперь зону ремонта решено расширить.

С 5 июня по 3 июля включительно ограничат движение на отрезке от улицы Сагита Агиша до улицы Генерала Горбатова.

Схема перекрытий будет поэтапной. Пока подрядчик будет готовиться к работам и фрезеровать дорожное покрытие, он станет закрывать только одну полосу проезжей части. А вот на время финальной укладки верхнего слоя асфальта движение полностью перекроют сразу на двух полосах.

Водителей попросили заранее планировать свои маршруты с учетом временных неудобств и выбирать объездные пути. Администрация города принесла извинения за вынужденные неудобства, связанные с ремонтом.

