Не мог есть и быстро худел: в Уфе впервые провели стентирование брыжеечной артерии

Министр здравоохранения Башкирии поблагодарил коллег за первую подобную операцию в больнице.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал об уникальной операции, которую провели в ГКБ №21 города Уфы имени В. Г. Сахаутдинова. Врачи помогли пациенту, который из-за болей не мог нормально есть и стремительно терял вес.

Мужчина поступил в отделение кардиохирургии с соответствующими жалобами. Компьютерная томография брюшной полости показала, что у него сужена верхняя брыжеечная артерия - сосуд, который питает кишечник кровью. Именно это и вызывало все неприятные симптомы.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения специалисты через прокол артерии на руке под местным наркозом визуализировали проблемный сосуд. Это подтвердило данные КТ. Тогда врачи решили сделать операцию - стентирование брыжеечной артерии. Через тот же прокол они провели стент и установили его в суженном сосуде, что помогло полностью восстановить кровоток.

По словам Рахматуллина, подобное вмешательство в этой больнице провели впервые. Уже в тот же день пациент почувствовал улучшение: боль и тошнота после еды прошли. Мужчину выписали домой.

