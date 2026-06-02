Прокуратура Уфы взыскала с работодателя 400 тысяч рублей за травму альпиниста

Альпинист сорвался с 10-метровой высоты из-за нарушения охраны труда.

Прокуратура Калининского района Уфы отчиталась о результатах проверки у индивидуального предпринимателя на соблюдение законодательства об охране труда.

Выяснилось, что у этого коммерсанта работал мужчина-альпинист. В декабре прошлого года во время высотных работ он сорвался и упал с 10 метров и получил травму позвоночника.

Причиной несчастного случая стали нарушения правил охраны труда и отсутствие должного контроля за безопасностью процесса.

Прокуратура подала в суд иск с требованием выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону прокурора и обязал работодателя перечислить мужчине 400 тысяч рублей.

