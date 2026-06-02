Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит2 июня 2026 12:31

В Уфе трое молодых людей на одном электросамокате сбили 89-летнюю пенсионерку

Уголовное дело возбудили после наезда электросамоката на пожилую женщину в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На улице Гагарина трое парней втроем катались на арендованном самокате и сбили бабушку.

На улице Гагарина трое парней втроем катались на арендованном самокате и сбили бабушку.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях СУ СКР по Башкирии обнаружил сообщение о наезде электросамоката на пожилую женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что трое молодых людей решили прокатиться вместе на одном арендованном электросамокате, проигнорировав все правила безопасности. Во время движения они сбили 89-летнюю пенсионерку: женщина упала и получила травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей. Сейчас следователи проводят ряд необходимых действий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто управлял самокатом, а также проверят, насколько компания-прокатчик обеспечивала безопасность при использовании своих электросамокатов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.