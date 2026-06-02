В Уфе трое молодых людей на одном электросамокате сбили 89-летнюю пенсионерку

На улице Гагарина трое парней втроем катались на арендованном самокате и сбили бабушку.

В Уфе возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях СУ СКР по Башкирии обнаружил сообщение о наезде электросамоката на пожилую женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что трое молодых людей решили прокатиться вместе на одном арендованном электросамокате, проигнорировав все правила безопасности. Во время движения они сбили 89-летнюю пенсионерку: женщина упала и получила травмы.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей. Сейчас следователи проводят ряд необходимых действий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В ходе расследования дадут правовую оценку действиям тех, кто управлял самокатом, а также проверят, насколько компания-прокатчик обеспечивала безопасность при использовании своих электросамокатов.

