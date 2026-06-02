В колонии Башкирии осужденный организовал преступную иерархию

Суд взыскал с подсудимых в пользу государства более 3 миллионов рублей.

В Стерлитамаке вынесли приговор группе мужчин в возрасте от 38 до 46 лет. Их признали виновными в организации экстремистского сообщества, участии в нем, финансировании такой организации, а также в вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Один из подсудимых уже отбывал наказание в исправительной колонии. Находясь там, он создал на территории учреждения запрещенную ячейку. Мужчина занял неформальную руководящую позицию и выстроил внутри колонии преступную иерархию. Занимая высшее положение на подконтрольной ему территории, он распространял воровские идеи, объединял под ними людей с криминальными наклонностями и продолжал продвигать криминальную субкультуру, при этом он нарушал внутренний распорядок колонии.

Остальные подсудимые пользовались своим авторитетом среди других заключенных. Они вовлекали в сообщество новых участников и проводили с осужденными беседы, чтобы те продолжали противоправную деятельность. В частности, они убеждали сокамерников в необходимости переводить деньги на поддержку представителей криминального мира. Таким образом они собирали средства для финансирования экстремистской организации. Кроме того, группа совершила в отношении двоих осужденных вымогательство с применением насилия.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 3 месяцев до 8 лет 5 месяцев. Отбывать его они будут в исправительной колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке в пользу государства больше 3 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

