Пассажир рейса Уфа — Ташкент лишился стоматологического набора

Таможенники изъяли медицинское оборудование до решения суда.

В Башкортостанской таможне сообщили о нарушении, которое выявили сотрудники поста в аэропорту Уфы. Пассажир, вылетавший в Ташкент, прошел через зеленый коридор и не задекларировал комплект для стоматологических работ.

Мужчина оказался стоматологом из Магнитогорска, который летел в Узбекистан по приглашению местной клиники, чтобы оказывать профильные услуги. В его багаже нашли специализированный набор из 13 наименований. Туда входили фрезы для дентальной имплантации, налобный стоматологический фонарь, хирургический шовный материал, гемостатические губки, разные мембраны и другое.

Стоматолог не знал, что такое оборудование не относится к товарам для личного пользования. Такие вещи нужно обязательно декларировать на таможне. За консультацией к сотрудникам мужчина не обращался.

В отношении пассажира возбудили административное дело за недекларирование товаров. Стоматологический набор изъяли до суда.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев пояснил, что при перемещении через границу товаров, которые могут использоваться в профессиональной деятельности, нужно выбирать красный коридор и подавать декларацию. Он подчеркнул, что это поможет избежать штрафа и задержек при прохождении контроля.

С начала года в уфимском аэропорту таможенники выявили 44 случая незаконного перемещения товаров. Это на 10 случаев больше, чем за тот же период прошлого года. Пассажиры пытались вывезти автозапчасти, медицинские и парикмахерские инструменты, шампуры, торговые весы и другие вещи, не относящиеся к личным.

