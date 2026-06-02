Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре

МЧС по РБ прогнозирует ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 метров.

МЧС по Башкирии предупредили жителей об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. Они ожидаются 3 июня.

В этот день синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью возможны прояснения. Местами ночью и днем по республике пройдут короткие дожди. На юго-востоке осадки будут сильными, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью подует с разных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Днем его направление сменится на северо-восточное, скорость вырастет до 7-12 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, а днем - от +15 до +20 градусов. На отдельных участках дорог из-за осадков видимость ухудшится до 500-1000 метров.

